عشرات القتلى والمفقودين في غرق سفينة سياحية في المجر

المصدر: د ب أ

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ اليوم الخميس إن ما لايقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عقب غرق سفينة سياحية في بحر الدانوب بالمجر.

ونقلت شبكة ام وان عن وزارة الداخلية المجرية القول إن أكثر من 12 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وكان على متن السفينة 35 شخصا، بينهم اثنان من طاقم العمل، عندما اصطدمت بسفينة أخرى بالقرب من مبنى البرلمان وانقلبت وغرقت.

ويشار إلى أن33 كوريا جنوبيا كانوا على متن السفينة. وقد نجا 15 شخصا بدون التعرض لإصابات أو الإصابة بإصابات طفيفة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إنها سوف ترسل فريقا يضم 18 فردا من إدارة الرد السريع إلى بودابست للمساعدة في عمليات الإغاثة.

كما أصدر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان أوامره بتشكيل فريق حكومي للرد السريع، و " توجيه جميع الموارد المتاحة" للمساعدة في عملية الإنقاذ.

ولم يعرف على الفور سبب التصادم مع السفينة الأخرى، التي كانت أكبر حجما من السفينة السياحية.

ويشار إلى أن السفينة السياحية، التي تبلغ طولها 27 مترا، وتستطيع حمل 60 راكبا، مملوكة لشركة بانوراما ديك في بودابست. وقال المتحدث باسم الشركة" يتم حشد جميع الموارد لإنقاذ الركاب".

عشرات القتلى والمفقودين في غرق سفينة سياحية في المجرhttps://t.co/87TiBwn38h#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eZ2jKVJBgn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 30, 2019