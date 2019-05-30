ارضاءً لترامب البيت الأبيض يخفي سفينة حربية خلال زيارته لليابان

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الأربعاء أن البيت الأبيض طلب من مسؤولين عسكريين أمريكيين ضمان مواراة سفينة حربية تحمل اسم السيناتور الراحل جون ماكين عن الأنظار أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب لليابان.

وسميت السفينة "يو إس إس جون ماكين" على اسم السيناتور الأمريكي الراحل الذي شارك في حرب فيتنام وتوفي في 2018.

وكان ماكين أحد أشد منتقدي ترامب داخل الحزب الجمهوري.

وبحسب الصحيفة، كتب مسؤول بالقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن "السفينة يو إس إس جو ماكين بحاجة إلى المواراة عن الأنظار".

وأضافت أن مسؤولين من بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، كانوا على دراية بانزعاج ترامب من تلك السفينة الحربية وصدقوا على إجراء إخفاء اسمها أثناء زيارة الرئيس.

وكتبت ميجان ماكين، ابنة جون ماكين، عبر تويتر تعليقا على ما أوردته الصحيفة: "ترامب عبارة عن طفل تهدده دائما عظمة حياة والدي التي لا تصدق".