زلزال يهز المباني في طوكيو قبيل زيارة ترامب

المصدر: رويترز

قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان اليوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الأحد.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ 5 درجات.

ومن المقرر أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم.