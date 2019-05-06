بوينغ تقرّ بعلمها المسبق بوجود مشكلة في طائراتها ماكس 737

المصدر: د ب أ

أقرت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات الأحد، بأنها كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرة ماكس 737 المميت بأن إنذار قمرة القيادة لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين.

ووفقاً لبيان أصدرته بوينج الأحد، وأرودته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، لم تبلغ الشركة منتجة الطائرات خطوط الطيران أو إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بمشكلة إشارة التحذير الضوئية إلا بعد سقوط طائرة ليون إير قبالة ساحل إندونيسيا في أكتوبر الماضي.

ووقع الحادث بعد قراءة خاطئة من جانب مستشعر زاوية هجوم الطائرة، ما تسبب في تشغيل برمجيات أدت لانخفاض مقدمة الطائرة إلى مستوى فقد عنده الطيارون السيطرة عليها.

وكان من المفترض أن يضيء مؤشر قمرة القيادة المعيب عندما ترسل أجهزة قياس موضع مقدمة الطائرة في مواجهة الهواء المتدفق القادم، إشارات متضاربة.