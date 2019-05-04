ترامب: بوتين لا يريد التدخل في فنزويلا

المصدر: د ب أ

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تدخل موسكو في فنزويلا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

وقال ترامب في معرض رده على سؤال بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى البلاد ومكالمته الجمعة مع الرئيس الروسي "إنه لا يتطلع على الإطلاق للانخراط في فنزويلا، ولكنه يود أن يرى حدوث شيء إيجابي لفنزويلا.

وذكر ترامب فى البيت الأبيض وإلى جواره رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني: "أشعر بنفس الشىء... نحن نريد إدخال بعض المساعدات الإنسانية. وحاليا الناس تتضور جوعاً، وليس لديهم مياه وليس لديهم أغذية".

ووصف المحادثة الهاتفية مع بوتين بشأن فنزويلا بأنها "إيجابية للغاية".