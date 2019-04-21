مسؤول سريلانكي: التفجيرات "إرهابية" وتم تحديد هوية المسؤولين عنها

المصدر: د ب أ

صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سيريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.

ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، وأعلن حظر تجولل في أنحاء البلاد لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الشرطة أن انتحاريا قتل ثلاثة شرطيين عندما فجر نفسه في مبنى في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو.

وكان هذا الانفجار الذي وقع بعيد ظهر الأحد في أوروغوجداواتا الثامن الذي يضرب الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا. وما زالت حصيلة الاعتداءات التي بلغت 160 قتيلا على الأقل، موقتة.

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