بعد 8 انفجارات.. سيريلانكا تعلن حجب مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: وكالات

أعلنت الحكومة السيريلانكية حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، كما فرضت حضرا للتجوال لمدة 12 ساعة اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة في سريلانكا اليوم إن انفجارا ثامنا، وهو الرابع في فندق، وقع بعد وقوع ستة انفجارات في فنادق وكنائس في وقت سابق من اليوم قتل فيها ما يقرب من 140 شخصا.

ووقع الانفجار الأخير في فندق قرب حديقة الحيوان في منطقة تقع بالقرب من العاصمة كولومبو.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز "وقع انفجار في فندق في دهيوالا قرب حديقة الحيوان" مشيرا إلى أن التفاصيل لم تتضح بعد.

وقال شاهد من محطة تلفزيون محلية إنه رأى أشلاء بينها رأس مقطوع على الأرض قرب الفندق.

وأعلن مسؤولو حديقة الحيوان إغلاقها عقب الانفجار.

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