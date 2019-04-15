ترامب يدعو بوينغ إلى تغيير اسم 737 ماكس

المصدر: ا ف ب

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، على مجموعة "بوينغ" المصنعة للطائرات إجراء تحسينات لم يحدد طبيعتها على طرازها "737 ماكس" وتغيير اسمه لتلميع صورته بعد الضربة الكبيرة التي تلقتها للشركة بعد حادثين جويين.

وعرف هذا الطراز الذي بدأ العمل به في مايو 2017 كارثتين جويتين في أقل من خمسة أشهر أوقعتا 346 قتيلاً في المجموع.

ووقعت الكارثتان بُعيد مرحلة الإقلاع وينسبهما خبراء إلى نظام تعزيز خصائص المناورة.

وبعد أيام من تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس الماضي، قررت هيئات تنظيم الطيران في العالم منع تسيير هذه الطائرات.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، اليوم الإثنين "ماذا أعرف عن أصول التسويق؟ ربما لا شيء لكني نجحت في أن أصبح رئيساً!، لو كنت في مكان "بوينغ"، لأصلحت بوينغ 737 ماكس، وأضفت لها ميزات جديدة خارقة، ومنحت الطائرة صورةً جديدةً واسماً مختلفاً".

وأضاف "لم يعان أي منتج بهذا القدر. لكن كما سبق وقلت، ماذا أعلم عن هذا الأمر؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلق فيها الرئيس الأمريكي على موضوع "بوينغ" منذ سقوط الطائرة الإثيوبية، التي أودت بحياة 157 شخصاً.

وكتب بعد يومين، عبر تويتر، أن قيادة الطائرات التجارية باتت "أكثر تعقيداً بكثير".

وأضاف ساخراً "لم يعد هناك حاجة لطيارين بل لخبراء معلوماتية من "أم.أي.تي" معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".

وأعلنت "بوينغ" في مطلع هذا الشهر تقليص إنتاجها من طراز "737 ماكس" بنسبة تقرب من 20%.

وأعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز" أمس الأحد إلغاء حوالي 115 رحلة يومياً من جدول رحلاتها الصيفية بسبب تمديد قرار حظر طيران طائراتها الـ24 من طراز "بوينغ 737 ماكس" حتى 19 أغسطس.