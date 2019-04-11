ترامب: لا أعرف شيئاً عن "ويكيليكس" واعتقال أسانج لا يعنيني

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف شيئا عن ويكيليكس ولا عن اعتقال مؤسس الموقع جوليان أسانج.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "هذا أمر لا يعنيني... هذه ليست صفقة العمر لي. حقيقة، ليس لي رأي بشأنها".

وأضاف أنه اطلع على تقارير عن اعتقال أسانج في لندن بناء على طلب من السلطات الأمريكية، لكنه قال إن أي شيء آخر سيتم تحديده من قبل المدعي العام.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2016، امتدح ترامب ويكيليكس عدة مرات. وكان الموقع نشر بشكل مثير للجدل رسائل إلكترونية تم اختراقها من قبل الحزب الديمقراطي وأضر بمرشحته هيلاري كلينتون.