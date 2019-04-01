أمريكا تجدد تهديدها بغلق الحدود مع المكسيك

المصدر: رويترز

جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد تهديدها بغلق الحدود الجنوبية مع المكسيك، وذلك بعد يوم من قرارها قطع المساعدات عن دول أمريكا الجنوبية التي يتهمها ترامب بتعمد إرسال مهاجرين للولايات المتحدة.

وأمام ارتفاع عدد الساعين للجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يقصدون الولايات المتحدة عبر المكسيك، قال ترامب يوم الجمعة إنه من المحتمل أن يغلق الحدود خلال الأسبوع الجاري إذا لم توقف المكسيك دخول مهاجرين غير قانونيين إلى بلاده.

كما اتهم الدول بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال لكنه لم يقدم أدلة.

وفي تصريح تلفزيوني، قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني إنه ليس لدى الرئيس خيارات أخرى تذكر في ظل عدم وجود أي دعم من الديمقراطيين لتعزيز الأمن على الحدود أو القيام بتحرك تشريعي لتغيير قانون الهجرة.

وتقول الحكومة الأمريكية إنها تعاني منذ أيام في التعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت أمس السبت قطع المساعدات عن السلفادور، وجواتيمالا، وهندوراس.