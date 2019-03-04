الديمقراطيون يطالبون البيت الأبيض بتفاصيل محادثات ترامب وبوتين

المصدر: أ ف ب

طالب نواب ديمقراطيون أمريكيون كبار البيت الأبيض الاثنين بتقديم تفاصيل عن الاتصالات بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد تقارير ذكرت أنه تم إتلاف أو إخفاء هذه المعلومات.

ووجه رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية في مجلس النواب، رسالة إلى البيت الأبيض يطلبون فيها معلومات عن فحوى محادثات الزعيمين وأي ملاحظات أو وثائق تتعلق بالمحادثات، وما إذا كان ترامب أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه قد أخفى محتوى الاتصالات، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الفيدرالي.

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