رئيس الوزراء الهندي يترأس اجتماعا لمناقشة التوترات مع باكستان

المصدر: وكالات

ترأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنين والاستخباراتيين، وذلك عقب تصاعد التوترات مع باكستان اليوم الأربعاء.

وكان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية قد أعلن اليوم إن الهند أحبطت محاولة من جانب سلاح الطيران الباكستاني لاستهداف منشآت عسكرية داخل الهند ، ولكنها فقدت أحد الطيارين خلال الاشتباك.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة رافيش كومار" خلال هذا الاشتباك الجوي، أصابت مقاتلة من طراز ميج 21 بيسون تابعة للسلاح الجوي الهندي مقاتلة باكستانية".

وأضاف" الهند فقدت مقاتلة، كما فُقد طيار خلال الاشتباك".

وقال " باكستان تقول إن الطيار محتجز لديها. نحن نعمل على التأكد من ذلك".

وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج، المتواجدة في الصين للقاء نظرائها من روسيا والصين" الهند لا تريد تصعيد الموقف أكثر من ذلك. الهند سوف تستمر بالتعامل بمسؤولية وضبط النفس".

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