باكستان : لا نريد حرباً مع الهند

المصدر: وكالات

أكد ناطق باسم الجيش الباكستاني الاربعاء أن إسلام أباد "لا تريد المضي نحو حرب" مع الهند وذلك بعيد الاعلان عن اسقاط طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني.

وقال الناطق الجنرال آصف غفور في مؤتمر صحافي في روالبيندي "لا نريد التصعيد. لا نريد المضي نحو الحرب" مشيرا من جانب آخر الى توقيف طيارين هنديين واقتياد أحدهما الى المستشفى.

وقال غفور إن الطائرتين اسقطتا بعد ان قامت طائرات حربية باكستانية في وقت سابق الأربعاء بخرق خط المراقبة، الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه، باتجاه الجانب الهندي في عرض قوة وقصفت أهدافا غير عسكرية بينها مخازن مؤن.

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