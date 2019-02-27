باكستان تغلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند

المصدر: أ ف ب

أغلقت باكستان مجالها الجوي "حتى إشعار آخر" كما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام اباد عن اسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي.

وقالت هيئة الطيران على تويتر "لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر". واوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني ان هذا القرار اتخذ "بسبب الظروف".

من جهته قال مصدر مقرب من هيئة الطيران لوكالة فرانس برس إنه تم إبلاغ كل شركات الطيران بتعليمات "تعليق عملياتها في باكستان حتى إشعار آخر".

من الجانب الهندي أغلقت خمسة مطارات على الاقل أيضا وتم الغاء العديد من الرحلات كما أعلن مسؤولون رفضوا الكشف عن اسمائهم. ولم تدل هيئة الطيران المدني الهندية باي تعليق على الفور.

وكان الجيش الباكستاني اعلن في وقت سابق انه "اسقط" طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني سقطت احداهما في كشمير الهندية والاخرى في كشمير الباكستانية.

ولم تدل الهند بعد باي تعليق.