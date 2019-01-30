غلق مئات المدارس ورش عصير قصب السكر لمواجهة الضباب السام في بانكوك

المصدر: د ب أ

ذكرت السلطات في بانكوك أن أوامر صدرت بغلق ما مجموعه 437 مدرسة في بانكوك اعتبارا من منتصف نهار اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة، وذلك بسبب الضباب الدخاني السام الذي تصارعه العاصمة التايلاندية منذ أواخر العام الماضي.

وقال كريانجيوس سودلابا ،نائب حاكم بانكوك، للصحفيين اليوم الأربعاء :"لمنع حدوث مشكلات صحية خطيرة بين أطفال المدارس، فمن الأفضل لهم عدم الذهاب للمدرسة في الوقت الحالي".

وأضاف أن سلطات بانكوك تعمل على الحد من المشكلة، بما في ذلك التخطيط لتوظيف ما يصل إلى 50 طائرة بدون طيار لرش عصير قصب السكر- الذي يستخدم لإسقاط جزيئات الغبار العالقة في الجو- عبر المدينة غدا الخميس.

وخلال الشهر الماضي ، تجاوز مؤشر جودة الهواء في بانكوك في كثير من الأحيان مستوى 150 نقطة ،المصنف على أنه مستوى "غير صحي". ووصل المؤشر عند 183 نقطة صباح اليوم الأربعاء.

وشوهد العديد من سكان بانكوك يرتدون أقنعة وجه خاصة لتفادي استنشاق الجسيمات الأصغر من 5ر2 ميكرومتر ، والتي يمكن أن تستقر في أعماق الرئتين ، مما قد يؤدي إلى الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة وأمراض الرئة المزمنة وعدوى الجهاز التنفسي.

وبحسب نائب حاكم بانكوك أيضا ،تاويساك ليرتبرابان، فإن الضباب الدخاني الحالي ناجم بشكل رئيسي عن حركة المرور وأعمال البناء. ويوجد حاليا نحو 10 ملايين مركبة على طرق بانكوك.