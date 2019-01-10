اعتقال المشتبه بإرسال طروداً إلى بعثات دبلوماسية في أستراليا

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأسترالية الخميس أنّ الشرطة اعتقلت رجلاً للاشتباه بإرساله عشرات الطرود المشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت السلطات أن الموقوف يبلغ من العمر 48 عاماً، وقد اعتقل مساء الأربعاء في منزله في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد للاشتباه بإرساله ما مجموعه 38 طرداً مشبوهاً إلى سفارات وقنصليات في العاصمة كانبيرا ومدينتي سيدني وملبورن.

واعتقل المشتبه به بعيد ساعات من تلقي العديد من السفارات والقنصليات في استراليا طروداً مشبوهة لم يتّضح حتى الساعة ما إذا كان محتواها خطراً أم لا.

ولا يبدو أنّ هناك أيّ منطق واضح في لائحة البلدان المستهدفة، ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا ومصر وباكستان ونيوزيلندا.

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