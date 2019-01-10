طرود مريبة تصل إلى 14 بعثة دبلوماسية في أستراليا

المصدر: ملبورن - وكالات

فتحت الشرطة الأسترالية أمس تحقيقاً حول إرسال عدد من الطرود المشبوهة إلى نحو عشر سفارات وقنصليات في البلاد، إلا أنها اعتبرتها غير خطرة.

وطوال ساعات بعد الظهر، اضطرت أجهزة الطوارئ في عدد من المدن الأسترالية إلى زيادة عمليات التدخل بعدما تبلغت بتلقي طرود تحتوي على مواد مشبوهة على الأرجح. وليس ثمة أي منطق واضح في لائحة البلدان المستهدفة، والتي تضم الولايات المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا ومصر وباكستان ونيوزيلندا.

وأكدت شرطة ولاية فيكتوريا التي عاصمتها ملبورن، أن المواطنين ليسوا مهددين. وأضافت «نعتقد في هذه المرحلة أن القضية محددة الأهداف ولا تشكل تهديداً» للمواطنين. وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية في بيان «يتمّ فحص هذه الطرود من جانب أجهزة الطوارئ». وأخلي بعض الأماكن على سبيل الوقاية الأمنية، قبل السماح للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

وكانت القنصلية البريطانية في ملبورن أول المستهدفين. وصرّح متحدث باسم المفوضية البريطانية العليا، وهي تعادل السفارة البريطانية في دول الكومنولث، «نحن على تواصل مع (الشرطة الفدرالية) والسلطات المحلية بشأن هذا الوضع. جميع موظفينا بخير».

وأشارت قنصلية الولايات المتحدة لدى ملبورن أيضاً إلى أنها تلقت طرداً «مشبوهاً» تم التعامل معه من جانب رجال إطفاء المدينة والشرطة الفدرالية التي فتحت تحقيقاً.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية أنها بعثت الثلاثاء بمذكرة إلى كل البعثات الدبلوماسية في كانبيرا «لتنبيهها من احتمال تلقي طرود مشبوهة».