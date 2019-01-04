أسترالي يصدم سيارة شرطة ويطعن شخصاً في سيدني ثم ينتحر

المصدر: رويترز

صدم رجل استرالي سيارة شرطة في سيدني بسيارته ثم استولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر وسيارة أجرة وصدم سيارات أخرى وطعن أحد المارة قبل أن ينتحر أمام الشرطة اليوم الجمعة .

بدأت هذه السلسلة من الأحداث، التي قالت الشرطة إنها لا تتصل بالإرهاب، عندما حاولت الشرطة توقيف السيارة لأنها لا تحمل لوحة أرقام.

وصدم السائق سيارة الشرطة ثم غادر سيارته واستولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر على بعد نحو سبعة كيلومترات ثم واصل طريقه عبر البلدة لنحو 20 كيلومترا إلى ضاحية قريبة من المطار مصطدما بعدة سيارات في طريقه.

وحاول الرجل (24 عاما) سرقة سيارة أخرى وطعن أحد المارة عندما حاول منعه قبل الاستيلاء على سيارة أجرة. وأوقفت الشرطة المهاجم في نهاية الأمر في سيارة الأجرة وحاولت صعقه للسيطرة عليه لكنه طعن نفسه في الصدر ومات على الفور.

ولم تعلن الشرطة هوية المهاجم كما لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة إن الشخص الذي تعرض للطعن في حالة خطيرة لكنها مستقرة في المستشفى. وذكرت تقارير إعلام أن امرأة تعرضت للطعن أيضا خلال الحادث لكن الشرطة لم تؤكد حدوث ذلك.