تصريحات جديدة من ماي بشأن "بريكست"

المصدر: د ب أ

حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان على دعم الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم التوصل إليه مع التكتل، وذلك في رسالتها بمناسبة العام الجديد.

وقالت ماي في رسالة عبر الفيديو الثلاثاء إن "إقرار الاتفاق ليصبح قانونا، سيجعل بريطانيا تتجاوز مرحلة حرجة ويلقي وراء ظهورنا فترة هدامة من الاضطراب السياسي".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. ومن المقرر التصويت على اتفاق الانسحاب، بمجلس العموم في 15 يناير الجاري.

ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية خروج البلاد بدون اتفاق مع بروكسل، حيث لوح بعض النواب بعدم دعم الاتفاق، ومن بينهم بعض النواب من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه.

واستغلت ماي رسالتها للضغط على السياسيين لدعم اتفاق الانسحاب قائلة إنها فرصة لجعل 2019 "العام الذي ننحي فيه خلافاتنا جانبا ونمضي إلى الأمام معا".

وقالت ماي "اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه يفى بما هو مطلوب بتصويت الشعب البريطاني وفي الأسابيع القليلة القادمة، سيكون أمام أعضاء البرلمان قرار مهم لاتخاذه".

وجاءت كلمة ماي بعد ساعات من إعلان وزير خارجية ايرلندا أن دبلن تلقت تقريبا 183 ألف طلب للحصول على جواز سفر ايرلندي من مواطنين بريطانيين في 2018 .

وجاء نحو 85 ألف طلب من مقيمين في ايرلندا الشمالية، حيث يحق لمواطنيها امتلاك جوازي السفر.

وأشارت الحكومة الايرلندية إلى أن عدد طلبات الحصول على جواز السفر من البر الرئيسي لبريطانيا تجاوز 98 ألف طلب، وهو عدد يتجاوز بنسبة 22 بالمئة عدد الطلبات في العام الماضي.

يذكر أن ايرلندا الشمالية ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة، بينما ستظل جمهورية ايرلندا عضوا في الاتحاد.