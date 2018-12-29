أسرة مساعد قائد طائرة شركة ليون إير تقاضي بوينغ بسبب تحطمها

المصدر: رويترز

قامت أسرة المساعد الإندونيسي لقائد طائرة تابعة لشركة طيران ليون إير تحطمت في أكتوبر مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا دعوى قضائية ضد شركة بوينغ في شيكاغو تتهمها بالقتل الخطأ.

وتقول الدعوى التي أقيمت في محكمة مقاطعة كوك بولاية ايلينوي الأميركية أن طائرة شركة ليون إير وهي من طراز بوينغ 737 ماكس 8 كانت خطيرة بشكل غير معقول لأن أجهزة الاستشعار بها زودت كلا من الطيارين والطائرة بمعلومات غير متناسقة.

وامتنعت بوينغ عن التعليق على الدعوى الوشيكة.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة ليون إير خلال رحلتها رقم 610 في بحر جاوة بعد إقلاعها من جاكرتا في 29 أكتوبر .

وأقيمت هذه الدعوى باسم أرملة الطيار هارفينو وأولاده الثلاثة وكلهم من جاكرتا.

وتقول الدعوى أيضا إن كتيبات التعليمات التي وفرتها بوينغ للطائرة التي كان عمرها شهرين غير كافية مما أدى إلى موت قائدي الطائرة وأفراد طاقمها والركاب.

وقالت شركة جاردينر كوتش فيسبرج أند فرونا للمحاماة في بيان إن كلا من هارفينو وقائد الرحلة رقم 610 بهايف سونجا كان طيارا محنكا وبلغ سجلهما أكثر من خمسة آلاف وستة آلاف ساعة طيران قبل هذه الكارثة.

ورفع ضحايا ليون إير دعويين قضائيتين أخريين على الأقل ضد بوينغ في شيكاغو .