إندونيسيا تحذر من بركان «أناك كراكاتاو» وتغير مسارات جميع الرحلات الجوية

المصدر: رويترز

رفعت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس مستوى التحذير بسبب بركان أناك كراكاتاو إلى ثاني أعلى مستوى وأمرت جميع الرحلات الجوية بالابتعاد تماما، وذلك بعد أيام من مقتل 430 شخصا على الأقل في أمواج مد عاتية (تسونامي) سببها البركان.

وتسبب انهيار كتلة من الجزيرة البركانية مع ارتفاع المد يوم السبت في أمواج وصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار اجتاحت الساحل المطل على مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

وحذرت السلطات من أن فوهة البركان ما زالت هشة، مما أثار مخاوف من انهيار آخر وموجات تسونامي جديدة، وحثت المواطنين على البقاء بعيدا عن الساحل.

وهناك مخاوف أيضا من ثوران بركاني أكبر.

وثورة البركان مستمرة على نحو متقطع منذ يوليو تموز لكنه نشط بشكل أكبر منذ يوم الأحد ويقذف حمما وأحجارا وينفث سحبا هائلة من الرماد إلى ارتفاع يصل لثلاثة آلاف متر في السماء الغائمة.

وحددت الهيئة الجيولوجية الوطنية، عندما رفعت مستوى التحذير، منطقة حظر تمتد خمسة كيلومترات حول الجزيرة.

وقال أنطونيوس راتدوموبوربو مدير الهيئة "منذ 23 ديسمبر لم يتوقف النشاط... نتوقع تفاقم الثوران".

وقالت وكالة إير ناف الحكومية التي تراقب الملاحة الجوية في بيان "تم تغيير مسار جميع الرحلات الجوية بسبب التحذير الأحمر من رماد بركان كراكاتاو".

وقالت هيئة الطيران المدني إن المطارات لن تتأثر. وتبعد العاصمة جاكرتا نحو 155 كيلومترا شرقي البركان.