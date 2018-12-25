ترامب : أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض

المصدر: وكالات

اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى البقاء في العاصمة الأميركية واشنطن لمتابعة الخلاف حول موازنة العام المالي الجديد.

وكان ترامب يعتزم السفر إلى فلوريدا ليمضي أيام الأعياد مع أسرته هناك ويمارس رياضة الغولف، لكنه اضطر إلى البقاء في واشنطن بسبب رفض الكونغرس تمرير الموازنة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية الأميركية.

وكتب ترامب اليوم الاثنين على تويتر عن نفسه قائلا:" أنا وحيد تماما (مسكين) في البيت الأبيض أنتظر عودة الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق بشأن تأمين الحدود الذي هناك حاجة ماسة إليه".

يذكر أن ترامب رفض التوقيع على قانون الموازنة، ما لم يتضمن تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ،مما تسبب في إثارة هذا التصعيد السياسي .