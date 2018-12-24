روسيا تعرب عن استعدادها لدعم إندونيسيا في إنشاء نظام إنذار مبكر من الكوارث

المصدر: د ب أ

أعرب دميتري روجوزين رئيس شركة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم الاثنين عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لإندونيسيا لإنشاء نظام للإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية، وذلك بعدما لقي أكثر من 280 شخصا حتفهم مؤخرا من جراء حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن روجوزين القول :"إننا مستعدون لتقديم المساعدة لجاكرتا في إنشاء نظام إنذار من الكوارث الطبيعية، وقد دعونا سفير إندونيسيا لإطلاعه على إمكانية النظام المداري الروسي للاستشعار عن بعد بشأن الأرض".

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا في وقت سابق اليوم أن عدد الضحايا جراء اجتياح أمواج تسونامي لمضيق سوندا وصل إلى 281 قتيلا إلى جانب أكثر من ألف مصاب. وذكرت الوكالة أن 57 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع أعداد القتلى.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إن إندونيسيا طورت نظاما للإنذار المبكر خاص بأمواج تسونامي الناجمة عن الزلازل، لكن النظام يفتقر إلى إنذار بشأن أمواج تسونامي الناجمة عن الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر أو الثورات البركانية.

وتابع "بدون نظام الإنذار المبكر، لا يمكننا رصد احتمالية حدوث تسونامي. ولم يتم رصد أي مؤشرات على أمواج تسونامي وشيكة كما لم يكن لدى الناس الوقت للإخلاء".

