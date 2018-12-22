بدء إغلاق الإدارات الفيدرالية في أميركا

المصدر: ا ف ب

أغلق العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من السبت بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود.

وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية عند الساعة 00,01 (05,01 ت غ) من السبت على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونغرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.

وبموجب الإغلاق تتوقف جميع الخدمات التي تقدمها الإدارات الفيدرالية، ما عدا الخدمات الحيوية، ويكون على الموظفين العاملين في الحكومة الفيدرالية إما العمل دون مقابل أو الحصول على إجازة إجبارية.

وكان ترامب أعرب، في شريط فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر، عن أمله في أن "لا يستمر الإغلاق طويلا".