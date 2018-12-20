بوتين يتهم أميركا بإثارة خطر حرب نووية

المصدر: رويترز

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة اليوم الخميس بإثارة خطر اندلاع حرب نووية بتهديدها بالانسحاب من معاهدة رئيسية للحد من التسلح ورفضها إجراء محادثات بشأن معاهدة أخرى تنقضي قريبا.

وفي مؤتمر صحفي استمر أكثر من ثلاث ساعات، أيد بوتين أيضا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، وقال إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لا تملك خيارا سوى تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإن الديمقراطية الغربية تواجه متاعب جسيمة.



وهددت واشنطن بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987 التي تحظر على موسكو وواشنطن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تنطلق من البر في أوروبا.

وقال بوتين إن من الصعب التكهن بعواقب خطوة الانسحاب إذا أقدمت الولايات المتحدة عليها.

وأضاف في المؤتمر الذي حضره أكثر من ألف صحفي "نشهد بشكل أساسي انهيار النظام العالمي للحد من التسلح و(بداية) سباق للتسلح".

وتابع قائلا "من الصعب جدا تخيل كيفية تطور الموقف (إذا انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة). إذا ظهرت هذه الصواريخ في أوروبا فماذا علينا أن نفعل؟ سيكون علينا بالطبع أن نضمن أمننا".