محامي الرئيس الأميركي: لقاء ترامب مع مولر "على جثتي"

المصدر: د ب أ

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الرئيس لن يلتقي بالمحقق الخاص روبرت مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية "إلا على جثتي".

وذكر جولياني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب يرفض تماما مقابلة مولر.

وهذه هي أول تصريحات علنية لجولياني منذ صدور حكم بالسجن ثلاثة أعوام في 12 ديسمبر ضد محامي ترامب السابق مايكل كوهين في جرائم.

وينتقد ترامب تحقيق مولر، الذي يستقصي حقائق في مدى التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية الأخيرة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.