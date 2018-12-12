حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق المحامي السابق للرئيس ترامب

المصدر: د ب أ

قضت محكمة أميركية في نيويورك اليوم الأربعاء بسجن مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب، ثلاث سنوات، وفقا لما أعلنته شبكة "سى إن إن" ووسائل إعلام أخرى.

وقالت التقارير إن كوهين سيقدم نفسه إلى السجن لقضاء العقوبة في مارس المقبل.

وأقر كوهين بالذنب في أغسطس بتهمة التهرب الضريبي وارتكاب انتهاكات لقانون تمويل الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تهم أخرى، وذلك في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 2016 والتي فاز فيها ترامب.

وفي المحكمة اليوم، أكد كوهين ومحاميه التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يجري تحقيقا بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في عام 2016.

وقال ممثلو الادعاء الاتحادي في نيويورك إنه مع ذلك، ينبغي النظر إلى إقرار كوهين بالذنب في التهم الموجهة إليه بشكل منفصل عن تعاونه مع مولر.