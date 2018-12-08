 تعيين مارك ميلي رئيساً لهيئة الأركان الأميركية المشتركة - البيان

تعيين مارك ميلي رئيساً لهيئة الأركان الأميركية المشتركة

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان الأميركية المشتركة.

ونشر الرئيس ترامب اليوم تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: إن الجنرال ميلي، الذي يشغل حاليا منصب قائد سلاح البر الأميريكي (رئيس أركان الجيش الأميركي) ، سيتولى هذا المنصب خلفا للجنرال جوزيف دانفورد الذي سيتقاعد.

وأضاف ترامب أنه لم يتم تحديد موعد تسلم الجنرال ميلي مهام منصبه الجديد.

والتحق الجنرال ميلي (60 عاما) كجندي في صفوف القوات الأميركية في أفغانستان والعراق والبوسنة والهرسك. وتتركز مهام رؤوساء هيئة الأركان الأميركية المشتركة في توجيه النصح للحكومة الأميركية في المسائل الدفاعية.

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