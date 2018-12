تعيين مارك ميلي رئيساً لهيئة الأركان الأميركية المشتركة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان الأميركية المشتركة.

ونشر الرئيس ترامب اليوم تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: إن الجنرال ميلي، الذي يشغل حاليا منصب قائد سلاح البر الأميريكي (رئيس أركان الجيش الأميركي) ، سيتولى هذا المنصب خلفا للجنرال جوزيف دانفورد الذي سيتقاعد.

وأضاف ترامب أنه لم يتم تحديد موعد تسلم الجنرال ميلي مهام منصبه الجديد.

I am pleased to announce my nomination of four-star General Mark Milley, Chief of Staff of the United States Army – as the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, replacing General Joe Dunford, who will be retiring....