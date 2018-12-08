اعتقال 50 متظاهرا من "السترات الصفراء" في بروكسل

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أن الشرطة في بروكسل ألقت القبض على حوالي 50 شخصا، فيما يتعلق بمظاهرات حركة أصحاب "السترات الصفراء" اليوم السبت.

وكانت عمليات الاعتقال الأولى قد جرت بالمحطة المركزية ومحطة القطارات الدولية الرئيسية في بروكسل، بالاضافة إلى المنطقة التي تتخذ منها المؤسسات الأوروبية مقرا لها.

وكان المنظمون قد حشدوا المتظاهرين للخروج للشوارع من الساعة الحادية عشرة صباحا (1000 بتوقيت غرينتش)، لاسيما في الحي الذي توجد به مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

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