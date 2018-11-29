ترامب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة الـ20 بسبب أوكرانيا

المصدر: وكالات

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس،اجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى بوينس إيرس خلال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وقال ترامب فى تغريدة على موقع"تويتر:"بناء على حقيقة أن السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، قررت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف إلغاء اجتماعي المقرر سلفا... فى الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف:" إننى اتطلع إلى قمة ذات مغزى مرة أخرى بمجرد حل هذه القضية" وأطلق ترامب تغريدته فور مغادرته واشنطن إلى بوينس إيرس، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سوف يتخذ قرارا نهائيا بشأن القمة مع بوتين، وهو فى طريقه إلى الأرجنتين بعد حصوله على تقرير بشأنها.

كانت روسيا قد احتجزت ثلاث سفن أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم يوم الأحد الماضي، وفتح حرس السواحل الروس النار عليها واحتجزوا السفن فى مضيق كيرتش، الذي يربط بحر آزوف والبحر الأسود.

يشار إلى أن روسيا كانت قد استولت على شبه جزيرة القرم الأوكرانية فى عام 2014 بعد استفتاء مثير للجدل بشأن انضمامها لروسيا.