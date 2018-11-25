المكسيك : أزمة طوارئ إنسانية وسط مهاجري أميركا الوسطى

المصدر: رويترز

أعلن خوان مانويل جاستيلوم عمدة مدينة تيخوانا شمالي المكسيك يوم السبت "حالة طوارئ إنسانية" بين آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة الحدودية.

وقال جاستيلوم إن المدينة لا تستطيع تحمل تكاليف إيواء أكثر من 4700 مهاجر من أميركا الوسطى في ملعب كرة القدم.

وقال جاستيلوم: "لن أنفق نقود سكان تيخوانا".

وتبلغ تكلفة الوجبات للمهاجرين يوميا 550 ألف بيزو (27 ألف دولار). وقد تم إرسال أكثر من 700 موظف مدني للمساعدة، وفقا لحكومة المدينة.

وسافر المهاجرون، الذين يأتون في الأساس من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، سيرا على الأقدام معظم الرحلة عبر المكسيك، ويأملون في الحصول على فرصة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وزادت التوترات في تيخوانا مساء الجمعة عندما حاولت الشرطة القبض على شخص بزعم تعاطيه الماريجوانا. وتم القبض على شاب بعد أن أصيب ضابط شرطة إثر رشقه بحجر.

وألقت الشرطة القبض على 109 مهاجرين على خلفية تهم بسيطة منذ وصول قافلتهم إلى تيخوانا، وهي مدينة تقع شمال غربي ولاية باخا كاليفورنيا على الجانب الآخر من مدينة سان يسيدرو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وذكرت صحيفة "إكسيلسيور" أنه تم إعادة 71 من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

يشار إلى أن هناك آلافا آخرين من أمريكا الوسطى يهربون من العنف والفقر في أوطانهم في طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بعدم السماح بدخولهم.

وأرسل ترامب قوات أميركية لتقديم الدعم لحرس الحدود وهدد بإغلاق الحدود إذا خرج الوضع عن السيطرة.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري على تقارير تفيد بأن إدارة ترامب والحكومة المكسيكية القادمة تناقشان خطة تتطلب من طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك أثناء دراسة طلباتهم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق إن الولايات المتحدة حصلت على دعم المكسيك بشأن خطة أطلق عليها اسم "البقاء في المكسيك" نقلا عن مسؤولين مكسيكيين وأعضاء بارزين في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب اندرو مانويل لوبيز أوبرادور، الذي سيجري تنصيبه في الأول من ديسمبر.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، بدا أن ترامب يشير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن المهاجرين الذين ينتظرون عند الحدود الجنوبية للبلاد في المكسيك لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة حتى يتم الانتهاء من تقييم طلباتهم المتعلقة باللجوء من قبل القضاء.

وقال ترامب في عدد من التغريدات على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لن يُسمح للمهاجرين على الحدود الجنوبية بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا بعد الموافقة على طلباتهم بشكل فردي في محكمة".

وأضاف "الكل سيبقى في المكسيك. إذا أصبح الأمر ضروريًا لأي سبب من الأسباب، فسوف نغلق حدودنا الجنوبية".

ويحاول ترامب، الذي جعل تغيير قانون الهجرة الأميركي وتشديد أمن الحدود على رأس أولويات إدارته، منع المهاجرين الذين يدخلون أراضي الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على حق اللجوء في البلاد.

وأوقف قاض أميركي أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في الثامن من نوفمبر لمنع المهاجرين الذين يعبرون حدود البلاد بصورة غير قانونية من التقدم بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة، مؤكدا في حيثيات قراره أن التشريع الحالي يسمح لأي شخص قادم إلى الولايات المتحدة، سواء عبر نقاط العبور المحددة من قبل السلطات أو خلاف ذلك، بتقديم طلب لجوء.