ترامب يلمح إلى زيارة أفغانستان للمرة الأولى

المصدر: د ب أ

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه يخطط لزيارة أفغانستان، في خطوة ستمثل أول زيارة له كقائد أعلى للقوات الأميركية في منطقة حرب.

وأبلغ ترامب أحد جنرالات سلاح الجو الأميركي خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قوات أميركية في أفغانستان أمس الخميس لإيصال رسالة عيد الشكر، أنه سيراه لاحقا في الولايات المتحدة، أو "ربما أراك هناك"، في إشارة إلى أفغانستان.

وفي نفس اليوم، سأله أحد المراسلين إذا كان لديه تصور حول موعد رحلته الأولى إلى أفغانستان أو الشرق الأوسط، فقال ترامب: "لا أستطيع أن أخبركم.. أنتم آخر من يمكن أن أبلغكم".

يشار إلى أن المخاوف الأمنية غالبا ما تجعل الرحلات الرئاسية إلى مناطق الصراعات طي الكتمان.

وزار رؤساء أميركيون في الآونة الأخيرة، باعتبار أنهم يمثلون القيادة العليا للقوات المسلحة الأميركية ، القوات العسكرية الأميركية في مناطق الحروب.

ويواجه ترامب انتقادات بسبب رفضه زيارة مناطق القتال البعيدة خلال فترة رئاسته.

ويحتشد نحو 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان ضمن بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتنفذ تلك القوات أيضا عمليات لمكافحة الإرهاب في البلاد ضد تنظيمي القاعدة وداعش.