47% من ناخبي بريطانيا يؤيدون بقاء "ماي" في منصبها

المصدر: د ب أ

أظهر استطلاع للرأي ، أمس السبت، أن أقل من نصف ناخبي المملكة المتحدة يؤيدون بقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في منصبها لتقود جهود خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "كومريس" البريطانية عن أن 47% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه ينبغي أن تظل ماي في منصبها حتى 29 مارس على الأقل عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فيما قال 31% إنه ينبغي على رئيسة الوزراء الاستقالة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقال 38% من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون بقاء ماي في منصبها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقابل رفض 41%.

وذكر 26% إنه ينبغي على ماي أن تدعو إلى انتخابات عامة على الفور.

وشمل الاستطلاع عينة من نحو ألفي بريطاني وجرى خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر.