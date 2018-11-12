تنصيب "الشاعر" رئيساً لأيرلندا لفترة ثانية

المصدر: د ب أ

تم أمس الأحد تنصيب الرئيس الأيرلندي لفترة رئاسية ثانية على التوالي.

وقال هيجينز أمام حشد من زعماء سياسيين ورؤساء سابقين وممثلين دينيين بعد أن أدى اليمين للمنصب الشرفي إلى حد كبير بقلعة دبلن: "أشكركم مرة أخرى من قلبي".

وذكر السياسي والشاعر منذ زمن طويل: "هذه هي رئاستكم، وسأعمل من أجلكم ومعكم نحو مستقبل من المساواة والمشاركة والاندماج والخيال والإبداع والاستدامة".

وتم انتخاب هيجينز لفترة رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات الشهر الماضي، بعد فوزه بأغلبية واضحة في الأصوات، بدعم من رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار.

وجاء حفل التنصيب بعد وقت قصير من حضوره احتفالات إحياء الذكرى المئوية على نهاية الحرب العالمية الأولى في دبلن تخليدا لذكرى 200 ألف جندي أيرلندي شاركوا في الحرب.