مهاجرو أميركا الوسطى يستأنفون مسيرتهم صوب حدود الولايات المتحدة

المصدر: رويترز

استأنف مئات من مهاجري أميركا الوسطى مسيرتهم شمالا عبر المكسيك يوم السبت في طريقهم إلى الحدود الأميركية حيث علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية.

وأصدر ترامب أمرا يوم الجمعة، وأصبح ساريا يوم السبت، مما يعني أن المهاجرين سيضطرون إلى تقديم أنفسهم إلى منافذ الدخول الأميركية ليصبحوا مؤهلين للجوء وعليهم اتباع اللوائح الأخرى التي تم الكشف عنها يوم الخميس والتي تستهدف الحد من طلبات اللجوء.

وقال خوليو سيزار (30 عاما) من هندوراس "لا يهم اللوائح التي تفرضها حكومة (ترامب) فلا يمكننا العودة إلى بلادنا. لدي رصاصة في ذراعي وأخرى في كتفي. إذا عدت إلى بلدي، فسيكون من الأفضل أن أذهب إلى هناك في تابوت".

وتتألف القافلة في معظمها من مواطني هندوراس، وبدأت في الاتجاه إلى الشمال مرة أخرى صباح يوم السبت في أعقاب فترة راحة استمرت أربعة أيام في مكسيكو سيتي.

وطبقا لملاجئ المهاجرين فمن المقرر أن يصل بعض المهاجرين إلى مدينة تيخوانا الحدودية يوم الاثنين، في حين من المقرر أن يصل الآخرون خلال الأسبوع إلى رينوسا ومدن حدودية أخرى.

وينتهج ترامب سياسات متشددة تجاه الهجرة. وتعهد ترامب بنشر قوات لوقف قافلة المهاجرين الذين يقولون إنهم يسعون للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة متعللين بأعمال العنف التي تشهدها بلادهم.