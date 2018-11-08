روسيا تؤكد عقد لقاء بين بوتين وترامب في بوينس آيرس

المصدر: د ب أ

أكد وزير الخارجية الروسي اليوم الخميس أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيلتقيان على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في بوينس آيرس.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الوزير سيرجي لافروف القول :"لقد أكدت موسكو وواشنطن ذلك علنا".

ومن المقرر أن يلتقي قادة مجموعة العشرين للاقتصاديات الكبرى في بوينس آيرس في قمة تستمر يومي الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر.

وكان الكرملين قال أمس إن ترامب وبوتين لن يكون بينهما أكثر من محادثة قصيرة خلال اجتماع لعدد من قادة العالم في باريس مطلع الأسبوع.

وكانت فرنسا أعربت عن قلقها من أن تصرف أي قمة موسّعة بين الرئيسين الانتباه عن الفعاليات المخصصة لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وكان الكرملين قال، بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية والتي انتهت بسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأميركي، إنه لا يوجد أي أفق لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

