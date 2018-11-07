إلهان عمر.. أول محجبة تدخل الكونغرس الأميركي

المصدر: وكالات

فازت المسلمة من أصل صومالي، إلهان عمر، بمقعد في مجلس النواب الأميركي "الكونغرس" عن ولاية مينيسوتا، في الانتخابات النصفية ل، لتكون بذلك أول محجبة تفوز بمقعد في الكونغرس.

ودخلت الديمقراطية إلهان عمر التاريخ، حيث أصبحت أول عضو بالكونغرس ترتدي الحجاب، وثاني امرأة مسلمة في الكونغرس، بعد الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، التي فازت قبلها بساعات.

وتصدر اسم إلهان عمر، العناوين الرئيسية للأخبار مع صدور نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية ،لتصبح واحدة من أوائل النساء المسلمات اللواتي انتخبن للكونغرس بعد أن فازت في الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي التي جرت في أغسطس الماضي.

وتنافست إلهان على المقعد مع ستة منافسين آخرين لتحل محل النائب الحالي كيث إليسون، الذي قرر الترشح عن ولاية مينيسوتا لمنصب النائب العام في الولاية بدلا من العودة إلى الكونغرس.

ويضفي فوز إلهان، ذات الأصول الصومالية على الكونغرس، لوناً ديمقراطياً وخاصة أن نسبة النساء في الكونغرس لاتزال عند حدود الـ 20 في المئة ونسبة الأقليات لا تتجاوز الـ 19 في المئة.

اقرأ ايضا:

ألكسندريا كورتيز تدخل التاريخ كأصغر نائبة في الكونغرس الأميركي

انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي