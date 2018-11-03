العقوبات الأميركية تستعد لـ «خنق» اقتصاد إيران

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنّها ستعاود ابتداء من الاثنين المقبل، فرض جميع العقوبات على طهران.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، لاسيّما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري. فيما أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأميركية، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد اتفاق 2015، و200 اسم إضافي.

وقال منوتشين إن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات ـ والتي ستصدر قائمة بها الاثنين ـ عن نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء التحويلات الإنسانية. وفي السياق، لفت وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى أنّه تمّ إعفاء ثمانية بلدان من الحظر النفطي على إيران، وسيكون بإمكانها الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني.

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