الجيش الأميركي ينشر أكثر من 5200 جندي على حدود المكسيك

المصدر: رويترز

قال قائد كبير في الجيش الأميركي يوم الاثنين إن الجيش سينشر قوات قوامها أكثر من 5200 فرد، بينهم جنود مسلحون، لتعزيز جهود الرئيس دونالد ترامب لتأمين الحدود مع المكسيك للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسي قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكي في مؤتمر صحفي في واشنطن "أعتقد أن الرئيس قال بوضوح إن أمن الحدود قضية أمن قومي".

كان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أجاز الأسبوع الماضي استخدام القوات وغيرها من الموارد العسكرية عند الحدود الأميركية المكسيكية.

واستغل ترامب، الذي ناهض الهجرة غير الشرعية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016، مسألة قافلة للمهاجرين في المكسيك تتجه صوب حدود الولايات المتحدة لحشد الدعم لحزبه الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في السادس من نوفمبر .

وتتراوح التقديرات لحجم القافلة بين نحو 3500 إلى ما يربو على مثلي ذلك الرقم. وتخلى بعض المهاجرين عن الرحلة، إذ ردعتهم المصاعب أو احتمال بدء حياة جديدة في المكسيك. وانضم إليها آخرون في جنوب المكسيك.