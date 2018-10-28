توجيه 29 تهمة فدرالية لمنفّذ هجوم بيتسبرغ وترامب يأمر بتنكيس الأعلام

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأميركية توجيه 29 تهمة فدرالية إلى روبرت باورز الذي أطلق النار السبت داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ الأميركية مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة ستة آخرين، في أكثر هجوم معاد للسامية دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

من جهته أمر الرئيس دونالد ترامب بأن يتم من السبت ولغاية الأربعاء تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية والحكومية والعسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها حداداً على أرواح ضحايا هذا الهجوم.

وبحسب مكتب وزارة العدل الفدرالية في مقاطعة غرب ولاية بنسلفانيا حيث تقع بيتسبرغ فقد وجّهت السلطات إلى باورز (46 عاماً) 29 تهمة فدرالية بينها 11 تهمة تتعلق بعرقلة ممارسة معتقدات دينية أدت إلى الموت و11 تهمة تتعلّق باستخدام سلاح ناري لارتكاب جريمة قتل.

وبحسب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز فإن مطلق النار الذي اعتقلته الشرطة بعد إصابته بجروح خلال تبادله اطلاق النار معها ويدعى روبرت باورز سيحاكم أمام القضاء الفدرالي بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكان باروز اقتحم قرابة الساعة العاشرة صباحا (14,00 ت غ) معبد "شجرة الحياة" اليهودي أثناء إحياء مصلّين يهود داخله حفلاً دينياً بمناسبة ولادة طفل، وراح يطلق النار على من بداخله صائحاً بأعلى صوته "يجب على كل اليهود أن يموتوا"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتبادل المسلح اطلاق النار مع الشرطة التي اصيب اربعة من عناصرها بجروح قبل ان يصاب هو ايضا ويلقى القبض عليه وينقل الى المستشفى لتلقي العلاج.