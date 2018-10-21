ترامب يلوّح بالانسحاب من معاهدة "القوى النووية"

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين أمس السبت إن الولايات المتحدة ستنسحب بشكل منفرد من معاهدة عمرها أكثر من 30 عاما مع روسيا تحظر مجموعة كبيرة من الأسلحة النووية.

وكانت معاهدة "القوى النووية متوسطة المدى" لعام 1987 قد تم توقيعها من قبل الرئيس الأميريكي الأسبق رونالد ريجان والسكرتير العام السابق للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل جورباتشوف في واشنطن.

وحظرت المعاهدة الصواريخ النووية والتقليدية، التي يتراوح مداها بين 500 و 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى قواذفها.

ولطالما اتهمت الولايات المتحدة وروسيا كل منهما الأخرى بانتهاك شروط المعاهدة.

وقال ترامب للصحفيين في نيفادا، حيث كان يشارك فى حملة دعاية انتخابية لمرشح جمهورى لمجلس الشيوخ: "سننهي المعاهدة وسننسحب". وعندما سُئل عما يعنيه ذلك عمليا، قال: "علينا تطوير تلك الأسلحة".