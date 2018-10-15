ترامب: لا أعتقد أن التغير المناخي "خدعة"

المصدر: د ب أ

اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية أُذيعت يوم الأحد، بأنه لا يعتقد أن التغير المناخي "خدعة"، بينما لا يزال يشك في ما إذا كان سببه النشاط البشري.

وقال ترامب لليزلي ستال من شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية: "أعتقد أن شيئًا ما يحدث. شيئًا يتغير وسيتغير مرة أخرى. لا أعتقد أنه خدعة، أعتقد أنه ربما يكون هناك اختلاف".

وأضاف "لكنني لا أعلم أنه من صنع الإنسان ... سأقول هذا. أنا لا أريد أن أعطي تريليونات وتريليونات من الدولارات. ولا أريد أن أفقد الملايين والملايين من الوظائف".

وأظهر الرئيس الأمريكي ثقة قليلة في الخبراء الذين يصرون على أن تغير المناخ حقيقي، قائلا إن العديد من العلماء "لديهم أجندة سياسية كبيرة للغاية".

يذكر أن ترامب وصف التغير المناخي أكثر من مرة في الماضي بأنه خدعة.

وأثار ترامب غضب جماعات البيئة لانسحابه العام الماضي من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، والتي تهدف إلى الحد من الزيادات العالمية في درجات الحرارة الناتجة عن انبعاثات الكربون.