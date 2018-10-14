ترامب يستقبل القس برونسون في البيت الأبيض

المصدر: د ب أ

وصل القس الأميركي أندرو برونسون، الذي كان موضوع خلاف دبلوماسي بين واشنطن وأنقرة، إلى الولايات المتحدة أمس السبت بعد أن رفعت تركيا الإقامة الجبرية عنه وأطلقت سراحه، حيث كان يواجه تهما بالإرهاب هناك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية القس برونسون وهو يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في غضون 24 ساعة من إطلاق سراحه.

وقال ترامب لبرونسون: "أنت لك مكانة خاصة جدا جدا لنا جميعا".

وأضاف ترامب أن الجانبين تفاوضا "طويلا وبصعوبة"، لكنه قال إنه لم يتم دفع فدية.

وشكر برونسون الرئيس ترامب الذى كان جالسا قبل أن يجثو برونسون أمامه ويضع يده على كتفه ويصلى من أجله.

وكانت الحكومة التركية ذكرت اليوم أن الضغط الخارجي لم يؤثر على قرار المحكمة برفع الإقامة الجبرية وحظر السفر المفروضين على برونسون.

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