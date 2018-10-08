ترامب لا يعتزم إقالة نائب رود روزنستاين

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لا يعتزم إقالة رود روزنستاين نائب وزير العدل الأميركي، وهو المسؤول عن التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وانتشرت تكهنات بأن ترامب قد يقيل روزنستاين، الذي دأب ترامب على انتقاده عبر تويتر، بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه أدلى بتعليقات بشأن صلاحية ترامب لتولي المنصب.

وقال ترامب ردا على سؤال صحفي عما إذا كان يعتزم إقالة روزنستاين "لا لن أفعل، لا".

وسافر روزنستاين مع ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى أورلاندو بولاية فلوريدا حيث من المقرر أن يتحدث الرئيس مع مجموعة من قادة الشرطة.

ونفى روزنستاين ما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 21 سبتمبر ووصفه بأنه "غير دقيق وغير صحيح في واقع الأمر".

وذكر التقرير أن روزنستاين تقدم بمقترحات تتعلق بالقلق من الفوضى في الإدارة الأميركية، لكن لم يؤت أي منها بثماره.

ويشرف روزنستاين على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا. وتنفي روسيا التدخل ويقول ترامب إنه لا يوجد تواطؤ بين حملته وموسكو.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الاثنين إنه يتمتع "بعلاقة جيدة" مع روزنستاين.

وأضاف "لم أكن أعرف رود من قبل، لكنني تعرفت عليه، وأنا على ما يرام معه".