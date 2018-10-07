قمة ثانية بين كيم وترامب قريباً

المصدر: وكالات

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية، الأحد، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون "في أقرب وقت".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في سيول، بعد لقائه الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق الأحد، إن الجانبين سيواصلان مشاوراتهما لتحديد "مكان وموعد اللقاء الجديد".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، الأحد، أنه والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون حققا تقدما باتجاه اتفاق يؤدي إلى تخلي بيونغيانغ عن أسلحتها النووية.

وكتب بومبيو على تويتر يقول إنه قام "برحلة جيدة" وأنه وكيم "سيواصلان العمل من أجل إحراز تقدم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة".

وكان بومبيو يشير إلى الاجتماع التاريخي الذي جرى في يونيو بين ترامب وكيم، والذي نتج عنه اتفاق غامض بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

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