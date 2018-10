بومبيو يتوجه إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات مع زعيمها

غادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طوكيو الأحد متوجها إلى بيونغ يانغ حيث سيجري محادثات مع كيم جونغ أون بهدف تسريع عملية نزع السلاح النووي وتنظيم قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأميركي وصل السبت إلى العاصمة اليابانية، المحطة الأولى من جولته الآسيوية التي ستقوده إلى بيونغ يانغ، ثم إلى كوريا الجنوبية والصين.

وكتب بومبيو على تويتر "المحطة التالية، بيونغ يانغ، للقاء الرئيس كيم ومواصلة عملنا" بهدف تنفيذ "الالتزامات" التي قطعها الزعيمان الأميركي والكوري الشمالي.

Next stop #Pyongyang to meet with Chairman Kim and continue our work to fulfill the commitments made @potus and Chairman Kim at the #singaporesummit #DPRK @StateDept pic.twitter.com/jBzL64tPtM