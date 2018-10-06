الانتربول يطلب من الصين معلومات حول رئيسه المفقود

المصدر: د ب أ

طلبت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) من السلطات الصينية ،رسميا، اليوم السبت توضيحا حول مكان وجود رئيس المنظمة "المفقود" مينج هونج وي.

وكانت أسرة مينج فقدت الاتصال به منذ غادر فرنسا ، حيث يقع مقر الانتربول، إلى الصين قبل أسبوع. وأعلن محققون في فرنسا الجمعة فتح تحقيق في اختفاء رئيس الشرطة الدولية.

ولم يصدر تعليق رسمي عن الصين حول مكان وجود مينج.

وقالت الشرطة الدولية في بيان اليوم: "طلبت الانتربول، عبر القنوات الرسمية لإنفاذ القانون، توضيحا من السلطات الصينية حول الوضع القانوني لرئيس المنظمة مينج هونج وي."

وأضاف البيان: "تتطلع الامانة العامة لمنظمة الشرطة الدولية إلى تلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتبديد القلق حول سلامة الرئيس."

وتم انتخاب مينج، وهو نائب وزير الامن العام في الصين، رئيسا للمنظمة الدولية في عام 2016، وتنتهي فترة ولايته في عام 2020، وفقا لما ذكره موقع الانتربول على شبكة الانترنت.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصادرة في هونج كونج عن مصدر صيني في وقت سابق القول إن مينج يخضع للتحقيق في الصين، وقد استجوبته "سلطات الانضباط" بمجرد وصوله إلى البلاد.

وبصفته رئيسا للشرطة الدولية، يرأس مينج اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تنتخبها الدول الاعضاء. كما أنه مسؤول عن ضمان امتثال الانتربول لقرارات اللجنة، والجمعية العامة التي تعقد بصفة سنوية.

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