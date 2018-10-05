الانتربول: التقارير الخاصة باختفاء الرئيس لا تعنينا

المصدر: وكالات

ذكرت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) اليوم الجمعة أن التقارير التي تفيد باختفاء رئيسها مينج هونغوي هي مسألة تخص السلطات الصينية والفرنسية.

وقالت إذاعة "يورب 1 " وغيرها من وسائل الإعلام الفرنسية إن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا بعدما قالت أسرة مينج إنها لم تتواصل معه منذ سافر إلى الصين في 29 سبتمبر.

ولم يجب الادعاء الفرنسي على الفور على طلب بتأكيد التقرير.

وقالت الشرطة الدولية في بيان مقتضب:" هذه مسألة تخص السلطات المختصة في فرنسا والصين"، مؤكدة أنها على دراية بالتقارير، دون التعليق على مكان مينج.

وأضافت: "السكرتير العام هو الشخص المسؤول بدوام كامل بالمنظمة عن الإدارة اليومية للإنتربول... وتكتفي الأمانة العامة للإنتربول بهذا التعليق".

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