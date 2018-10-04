واشنطن تتهم 7 عناصر في الاستخبارات الروسية في قضية القرصنة

أعلن القضاء الأميركي الخميس انه وجه اتهاما الى سبعة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية في الهجمات الالكترونية التي نسبت الى الكرملين ونددت بها هولندا وبريطانيا وكندا واستراليا.

وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل للأمن القومي ان هذه الاتهامات تشمل خصوصا اربعة عملاء روس طردتهم هولندا الخميس بعدما اتهمتهم بمحاولة قرصنة مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي.

ويلاحق العناصر السبعة في الولايات المتحدة بتهمة قرصنة هيئات رياضية دولية بينها وكالة مكافحة المنشطات العالمية ومجموعة وستنغهاوس الاميركية التي تزود المفاعلات الاوكرانية وقودا نوويا.

وهم ملاحقون ايضا بتهمة تبييض الاموال واستخدام نقود وهمية والاحتيال المصرفي وسرقة هويات.

واوضح ديمرز ان العمليات "شملت اختراقا مستمرا وغير مسموح به للشبكات المعلوماتية التابعة للمستهدفين بهدف سرقة معلومات خاصة او حساسة".

وثلاثة من الروس السبعة الملاحقين هم ضمن 12 مسؤولا اتهمهم المحقق الخاص روبرت مولر في يوليو الفائت بالتدخل في الانتخابات الاميركية في 2016. واكد ديمرز ان الملفين منفصلان لكنهما يتقاطعان.

وجاء ذلك فيما اتهمت هولندا واستراليا وبريطانيا والحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي موسكو بالقيام بعمليات قرصنة.

بدورها، أعلنت كندا الخميس أنه تم استهدافها بهجمات معلوماتية روسية مشيرة إلى المركز الكندي لأخلاقيات الرياضة ووكالة مكافحة المنشطات العالمية التي مقرها في مونتريال.

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