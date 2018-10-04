هولندا تحبط هجوما إلكترونيا روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الهولندية الخميس أن أجهزة الاستخبارات الهولندية أحبطت هجوما إلكترونيا روسيا كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل وطردت أربعة عملاء روس من البلاد.

وقالت الحكومة إن الروس أعدوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات فندق بالقرب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.

وأوضح وزير الدفاع الهولندي أنك بييلفيلد خلال مؤتمر صحافي أن "الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع عملاء الاستخبارات أمر يثير القلق الشديد".

وأضاف "عادة لا نكشف عن مثل هذا النوع من عمليات مكافحة التجسس".

وقال مسؤولون هولنديون إن هولندا تعرفت على هويات العملاء الروس، مشيرين إلى أن العملية نفذتها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

وأضافوا أن بريطانيا ساعدت هولندا في هذه العملية.

وأشار وزير الدفاع الهولندي إلى جهاز كمبيوتر محمول يعود لأحد الروس الأربعة كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة ام اتش17 فوق أوكرانيا عام 2014.

وتم استدعاء السفير الروسي في أمستردام إلى وزارة الخارجية الهولندية لتقديم إيضاحات بشأن محاولة قرصنة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.